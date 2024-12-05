Капремонт котельной близится к завершению в Шаховской
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Капремонт котельной, расположенной в селе Белая Колпь, близится к завершению в Шаховской, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ремонтировать объект начали в августе. Сейчас степень его готовности составляет 80%.
В котельной уже завершили монтаж трубопровода, газопровода и дымовой трубы и установили новые окна. Продолжается чистовая отделка внутренних помещений и замена четырех старых котлов на современные.
«Надежное теплоснабжение зимой — это не только комфорт, но и гарантия безопасности. Новое оборудование обеспечит стабильную подачу тепла в дома, а также позволит снизить энергопотери», - отметил глава министерства Антон Велиховский.