Капремонт котельной близится к завершению в Шаховской

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Фото: [Министерство ЖКХ МО]

Капремонт котельной, расположенной в селе Белая Колпь, близится к завершению в Шаховской, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтировать объект начали в августе. Сейчас степень его готовности составляет 80%.

В котельной уже завершили монтаж трубопровода, газопровода и дымовой трубы и установили новые окна. Продолжается чистовая отделка внутренних помещений и замена четырех старых котлов на современные.

«Надежное теплоснабжение зимой — это не только комфорт, но и гарантия безопасности. Новое оборудование обеспечит стабильную подачу тепла в дома, а также позволит снизить энергопотери», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

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