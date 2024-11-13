Капремонт стартовал в спортивной школе олимпийского резерва «Электросталь»

Капремонт стартовал в здании спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь» в Электростали, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект площадью более 844 квадратных метров расположен на Пионерской улице, 8. На площадке трудятся четыре человека. Рабочие уже начали демонтаж конструкций.

В рамках ремонта в школе приведут в порядок фасад, кровлю и входную группу. Также установят новые двери и окна, проложат новые коммуникации, заменят сантехнику, завезут новое оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Завершение ремонтных работ в школе запланировано на следующий год.