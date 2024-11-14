Категории получателей выплаты для семей погибших бойцов СВО расширили в Подмосковье

Категории граждан, которые могут получить выплату для семьи погибшего бойца спецоперации, были расширены в регионе. Соответствующий закон был принят сегодня Московской областной Думой.

Размер выплаты в области составляет три миллиона рублей. Получить ее могут родители, мачеха и отчим, вдова, дети. Теперь в список включили и опекунов (попечителей), которые воспитали погибшего бойца.

«Инициатива родилась из обращений, которые к нам поступали. Таких случаев немного, но они есть, когда погибший защитник Родины — сирота, у него остались только опекуны», - рассказал председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

Если у погибшего бойца нет членов семьи, детей или опекунов, выплату смогут получить его братья и сестры.