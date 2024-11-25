Компания в Красногорске после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате на 1,7 млн руб

Компания в Красногорске после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам долг по зарплате на 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату с февраля по июль текущего года. Городская прокуратура внесла в адрес гендиректора компании представление об устранении нарушений.

Помимо этого, на юрлицо завели административное дело, и виновник был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В результате права сотрудников были восстановлены — людям выплатили зарплату в полном объеме.