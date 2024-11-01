Молодежный парламент Подмосковья подвел итоги работы

Молодежный парламент Подмосковья в рамках четвертого заседания подвел итоги работы и обозначил планы на 2025 год, передает Московская областная Дума.

Участников поприветствовал зампред парламента региона Олег Рожнов. Он отметил важность работы молодежного парламента и его значимость в формировании активной гражданской позиции молодежи.

Председатель молодежного парламента области Татьяна Некрасова рассказала, что с начала 2024 года ребята совершили 52 выезда в рамках мониторинга реализации государственных программ Подмосковья. Также было организовано 60 приемов жителей.

Помимо этого, члены молодежного парламента организовывали мероприятия, в том числе патриотической направленности, и внесли семь законодательных инициатив.

В рамках заседания было принято положение о внесении инициатив законопроектов в молодежный парламент. Теперь определены лица, которые могут предлагать инициативы, и перечень необходимых для этого документов.