Московская область представила инновации в АПК на «Золотой осени – 2026»

Московская область представила инновационные разработки и технологические решения на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», которая начала работу 7 октября в Москве. Региональный стенд, оформленный в концепции «Подмосковье – пространство агротехнологий», построен как маршрут по современному АПК: от селекции и агрохимии до науки, цифровых решений и новых направлений отрасли.

«Сегодня на нашем стенде можно увидеть практически весь технологический путь в агропроме – от создания нового сорта до автоматизации производства. Причём это не просто перспективные идеи: многие решения уже применяются на предприятиях, а некоторые готовятся выйти на рынок в ближайшее время. Эти технологии и разработки отражают потенциал нашей научной и селекционной базы, а также уровень цифровизации подмосковного АПК», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Одной из новинок экспозиции стали два сорта земляники садовой, выведенные селекционерами компании «Гринфилдс Агро». Первые ягоды новых сортов планируется вывести в продажу летом 2027 года. Сегодня предприятие производит более 555 тонн земляники, малины и ежевики в год и завершает строительство селекционно-семеноводческого центра в Наро-Фоминском городском округе. Селекционное направление также представлено разработками Агрофирмы «Поиск» – отечественного производителя семян и посадочного материала. Компания создаёт сорта и гибриды овощных культур – сегодня в Госреестре селекционных достижений зарегистрировано более 800 разработок агрофирмы по 18 овощным культурам.

Ещё один со-экспонент этого направления – ООО «Лукаморе», один из крупных производителей лука-севка в России, обеспечивающий около 20% отечественного рынка. Компания использует механизированную технологию выращивания, располагает хранилищем на 5 тысяч тонн и ведёт собственную селекцию. «Лукаморе» является оригинатором нескольких сортов лука и патентообладателем первого отечественного сорта кулинарного лука «Озёрский». Тепличный комплекс «Подосинки» знакомит гостей с технологиями выращивания роз в субстратах. Предприятие объединяет два комплекса в Дмитровском и Раменском округах общей площадью 27 гектаров, где ежегодно выращивают около 40 миллионов роз.

Следующий этап маршрута – агрохимия и точное земледелие. «Щёлково Агрохим» представляет средства защиты растений, жидкие удобрения и биопрепараты – всего в портфеле компании более 190 наименований. Группа компаний «Дмитровские овощи» демонстрирует новую мелиорационную систему, способную увеличить урожайность до 30%. Предприятие специализируется на овощеводстве открытого грунта и картофелеводстве и обрабатывает 9,4 тысячи гектаров земель. Здесь же можно увидеть пилотную систему с использованием технологий «ГЛОНАСС», которая позволяет переводить сельхозтехнику в беспилотный режим всего за несколько часов. Решение сейчас тестируют в Подмосковье.

В зоне науки и образования представлены решения для молочной и растениеводческой отраслей. Компания «Зелёные линии» группы «СОЮЗСНАБ» демонстрирует технологию полного цикла производства замороженных и лиофилизированных заквасок для молочной промышленности, способствующую импортозамещению зарубежных разработок. Университет имени В.И. Вернадского представляет систему моделирования работы картофелеуборочного комбайна, разработанную студентами для сокращения потерь урожая.

Отдельный блок посвящён цифровым решениям. Семейная технологическая компания «Маслов Групп» из Сергиева Посада представляет макет робота добровольного доения «Поток», который автоматизирует процесс и ведёт индивидуальный учёт показателей каждой коровы. В портфеле компании также цифровые решения для молочного животноводства: ошейник «Пульс», который помогает выявлять охоту и определять животное непосредственно в стаде, и операционная система молочной фермы «Арка», объединяющая данные о стаде, воспроизводстве, здоровье животных и надоях. «Луховицкая Акваферма» выращивает осетровых в установках замкнутого водоснабжения. На выставке предприятие знакомит с программным обеспечением и шкафом управления, который собирает данные с датчиков, контролирует параметры воды в режиме реального времени и прогнозирует их изменения.

Блок климата посвящён новым направлениям агропромышленного комплекса. Винодельня NORDWINE из Раменского и Elpa Winery из Краснознаменска сочетают эксперименты с местными сортами винограда и использование сырья с юга России. Обе компании работают над созданием собственного подмосковного терруара и подбором сортов, способных давать качественный урожай в условиях региона.

В гастрономической зоне «Вкусное Подмосковье» собрана продукция 25 региональных производителей и фермерских хозяйств – от сыров и молочной продукции до сладостей и напитков. Для посетителей работает и интерактивная площадка ГК «Лето», посвящённая производству куриного яйца. В Подмосковье компания реализует инвестиционный проект по созданию современного производства.