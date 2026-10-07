Московская область вошла в тройку лидеров России по агроэкспорту и расширяет географию поставок

Московская область по итогам 2025 года поднялась на третье место в России по экспорту продукции агропромышленного комплекса, улучшив результат 2024 года на одну позицию. В Центральном федеральном округе регион сохраняет второе место. Результаты представил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин на панельной дискуссии «Аграрный экспорт регионов России» в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026».

«За пять лет экспорт продукции АПК Подмосковья вырос на 67%. В натуральном выражении прирост превысил 100 тысяч тонн – это около 5 тысячи фур или 2,5 тысячи контейнеров. Сегодня продукция региональных производителей поставляется более чем в 80 стран мира, а в 2026 году география расширилась за счёт Панамы и Танзании. При этом Московская область сохраняет первое место в России по средней стоимости тонны экспортируемой продукции – в этом году показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наша задача – сохранить эту динамику и дальше расширять присутствие подмосковной продукции на зарубежных рынках», — отметил Виталий Мосин.

В 2025 году Московская область заняла первое место в России по стоимостному объёму экспорта мяса птицы, говядины и свинины, кисломолочной продукции, сыров и творога. Также регион впервые стал лидером по экспорту шоколада и кондитерских изделий. Основная часть поставок приходится на страны СНГ – 64%, ещё 21% составляет Восточная Азия, 5% – Ближний Восток, 3% – Юго-Восточная Азия и 1% – Африка. Крупнейшие покупатели подмосковной продукции – Беларусь, Китай и Казахстан.

Для дальнейшего роста экспорта в регионе развивается логистическая инфраструктура. Среди ключевых проектов – ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе, логистический кластер «Мультиколд» в Солнечногорске и «Белый Раст» в Дмитровском округе. Одновременно Московская область расширяет меры поддержки экспортёров. За последние два года предприятия АПК получили льготные экспортные кредиты на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Свыше 130 предприятий региона приняли участие более чем в 30 международных выставках и деловых миссиях. Было заключено свыше 110 экспортных контрактов субъектами малого и среднего бизнеса.

«Отдельное направление – пилотный проект по развитию экспорта в Индию, который реализуется по поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. В нём участвуют четыре подмосковных предприятия, представляющие напитки, алкогольную, шоколадную кондитерскую продукцию, а также снеки», — дополнил Виталий Мосин.

В Минсельхозе Московской области уточняют, что совместно с ФГБУ «Агроэкспорт», АО «РЭЦ», представителями сельхозатташе в Индии и ПАО «Сбербанк» регион сформировал перечень перспективной продукции для индийского рынка и комплексное предложение подмосковных производителей в виде каталога. Следующий этап – B2B-переговоры с импортёрами, дистрибьюторами и торговыми сетями. До конца года планируется заключить первые контракты. В дальнейшем отработанный механизм планируется использовать для выхода на другие перспективные рынки.