Московская область и Белоруссия обсудили будущее лесной отрасли
Фото: [Пресс-службы Рослесхоза и Губернатора Московской области]
В Доме Правительства Московской области провели круглый стол «Цифровой лес: от мониторинга до управления», в рамках которого Подмосковье и Белоруссия обсудили будущее лесной отрасли. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
«Обмен опытом между Россией и Беларусью — важный шаг к сохранению лесов и внедрению современных стандартов в отрасли. Цифровизация — это тот язык, который понятен без перевода, вместе мы сможем сделать управление лесами еще более эффективным и современным», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Участниками мероприятия стали заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители Рослесинфорга, Мособлкомлеса, Минблагоустройства Московской области, ГАУ МО «Мособллес» и компании «Формоза-Софт». С белорусской стороны — министр лесного хозяйства Республики Беларусь Сергей Ульдинович, представители «Белгослес», Гомельского ГПЛХО и Боровлянского спецлесхоза.
Участники обсудили комплексную модель лесного хозяйства области, отраслевую цифровую трансформацию лесного хозяйства Белоруссии, подмосковную программу «Парки в лесу Подмосковья» и не только.
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