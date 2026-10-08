Московская область и Белоруссия обсудили будущее лесной отрасли

«Обмен опытом между Россией и Беларусью — важный шаг к сохранению лесов и внедрению современных стандартов в отрасли. Цифровизация — это тот язык, который понятен без перевода, вместе мы сможем сделать управление лесами еще более эффективным и современным», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.