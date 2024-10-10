Мособлдума согласовала назначение Владимира Локтева на должность вице-губернатора Подмосковья

В Московской областной Думе было согласовано назначение Владимира Локтева на пост вице-губернатора Московской области. Об этом говорится в соцсетях парламента региона.

Как напомнили в областном парламенте, Локтев отвечал за сферы земельных отношений, строительства и дорожной инфраструктуры. Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, все эти сферы крайне важны для жителей региона.

Брынцалов также пожелал Локтеву успехов на новой должности и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.