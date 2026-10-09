Мособлгаз подвел итоги ко Дню многодетной семьи: к газу подключено более 2 тысяч семей

В Московской области 11 октября отмечается День многодетной семьи. К этому празднику Мособлгаз подвел итоги реализации проекта Социальной газификации: с его старта к голубому топливу подключено 2056 домов семей региона, в которых трое и более детей. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Многодетные семьи — это опора и будущее нашего региона и всей страны. Поэтому у нас в приоритете — создавать для них реальные условия, чтобы родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Одна из таких практических мер — Президентская программа газификации: мы не просто подводим трубу до границы участка бесплатно, но и полностью компенсируем работы внутри участка и покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей. Это серьезная финансовая разгрузка для семейного бюджета, которая напрямую повышает качество жизни. И то, что уже более 2 тысяч домов многодетных семей в Подмосковье получили газ благодаря этой программе, — отличный пример того, как государственная поддержка работает на практике», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подать заявку на льготную газификацию можно только через портал РПГУ.