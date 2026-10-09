Мособлкомлес и МОС АВС подписали соглашение об информационном взаимодействии по предупреждению лесных пожаров

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин и директор Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы Алексей Монмарь подписали соглашение об информационном обмене по предупреждению лесных пожаров на границах лесного фонда.

Теперь ведомства будут оперативно обмениваться данными о пожарной обстановке, что позволит сократить время реагирования на возгорания на территории лесного фонда, обеспечить координацию привлечения сил и средств на ликвидацию пожаров, предотвращать дальнейшее распространение огня на сопредельные территории.

В рамках обмена опытом после подписания соглашения специалисты лесного хозяйства осмотрели технику и оборудование, применяемую для оперативного проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обсудили дорожную карту по оформлению земельно-имущественных прав на территории, занятые гидротехническими сооружениями для обводнения торфяников, а также посетили диспетчерскую службу ГКУ МО «МОС АВС», где оценили работу системы оперативного реагирования.

«Мы увидели, как организована работа наших коллег, оценили их технические возможности и подходы к мониторингу. Такое взаимодействие позволяет не только перенимать лучшие практики, но и выстраивать единую систему реагирования», - отметил Алексей Ларькин.