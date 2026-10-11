Мособлкомлес завершил работы по скашиванию борщевика Сосновского в лесах Подмосковья

В Подмосковье завершилась масштабная кампания по борьбе с борщевиком Сосновского. Работы провели более чем на 2 тыс. га земель лесного фонда. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Большая часть работ была выполнена силами ГАУ МО «Мособллес». Лидерами по площади обработки стали Истринский, Клинский и Звенигородский филиалы.

В марте 2026 года вступили в силу изменения в лесное законодательство. Теперь правообладатели земельных участков, а также лица, имеющие публичный сервитут, обязаны проводить мероприятия по защите земель, предотвращать распространение и уничтожать опасные инвазивные растения. В их числе борщевик Сосновского и клен ясенелистный (американский).