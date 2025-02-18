Мужчину, ударившего подростка в подъезде жилого дома, разыскивают в Балашихе

Полиция Подмосковья разыскивает мужчину, который нанес телесные повреждения подростку. Инцидент произошел в Балашихе, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Согласно предварительным данным, в подъезде дома в Северном проезде между мужчиной и мальчиком 2013 года рождения произошел конфликт. В ходе разборок мужчина толкнул ребенка. Тот упал и ударился головой.

Отец подростка обратился с заявлением в полицию. Сейчас полицейские устанавливают личность правонарушителя. После выяснения всех обстоятельств случившегося действиям мужчины дадут правовую оценку.