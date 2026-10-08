На 19 региональных дорогах Подмосковья восстановили «лежачие полицейские»

По результатам проверки необходимые работы провели в Одинцове — в деревне Полушкино на улице Григоровской; в Домодедове — в селе Шишкино; в Ленинском округе — в деревне Картино на улице Новой Слободке; в Люберцах — в поселке городского типа Малаховке у парка «Малаховское озеро»; в Пушкинском округе — в Ивантеевке на Студенческом проезде у парка культуры и в поселке Зеленый Городок; в Сергиевом Посаде — в поселке Мостовик на улице Лесной у остановки «Развилка». Работы также провели вблизи остановок в Волоколамске — в селе Горки на Ченецком шоссе и в деревне Шишково, а также в Луховицах — в деревне Двуглинково.

Кроме того, отремонтировали искусственные дорожные неровности в Дмитрове: на улице Космонавтов у детского сада № 25; на улицах Большевистской и Минина у техникума и Борисоглебского мужского монастыря; на улицах Семенюка и Пушкинской у Дмитровского кремля, церкви Троицы Живоначальной, детских садов и больницы; а также в поселке Рыбное — у остановки, рыбохозяйственного технологического института, колледжа, школы и детского сада.

А еще работы провели в Красногорске: на улице Народного Ополчения, у городской больницы № 3, школы № 1 и лыжной базы; на улице Опалиха в микрорайоне Опалиха у церкви Сергия Радонежского, Елисаветинского храма, детского сада № 40 и железнодорожной станции; а также в селе Дмитровском на Центральной улице, вблизи храма великомученика Димитрия Солунского.