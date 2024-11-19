На благоустройство территорий в Подмосковье в 2025 году направят 29 млрд руб

На благоустройство общественных территорий и лесопарков в регионе в следующем году будет направлено около 29 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

На реализацию проектов в малых городах и исторических поселениях, которые вошли в число победителей по итогам всероссийского конкурса, будет направлено более миллиарда рублей.

Семь с половиной миллиардов предусмотрели на благоустройство лесопарков. Еще порядка одиннадцати миллиардов — на благоустройство общественных территорий в населенных пунктах области.