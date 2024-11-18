НКО из Балашихи оказывает поддержку примерно 600 семьям с детьми-инвалидами

В 2006 году в Балашихе несколько семей объединились для организации совместных занятий для детей-инвалидов. Впоследствии был организован благотворительный фонд и открыты детское и взрослое отделения для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Взрослое отделение расположено на улице Островского в Салтыковке. По вторникам и четвергам здесь проводятся занятия по кулинарии, шитью, рукоделию, керамике и другим направлениям. Помимо этого, доступны уроки музыки, актерского мастерства, рисования, а также сессии и психологом и спортивные занятия.

Кроме того, участники центра много путешествуют по российским городам, посещают музеи и театры, концерты и кино. Многие хорошо поют и участвуют в музыкальных постановках.

Отделение для детей открыто на улице Флерова в Балашихе. Там для детей доступны занятия с логопедом-дефектологом, курсы по различным направлениям. Для мам особенных детей проводятся терапевтические встречи, фитнес-тренировки, творческие мастер-классы.