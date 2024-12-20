Новую поликлинику на 670 посещений в смену открыли в Балашихе

Новую поликлинику, рассчитанную на 670 посещений в смену, открыли в Балашихе. Учреждение расположено на Саввинской улице в микрорайоне Саввино, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В поликлинике будут принимать и взрослых, и маленьких пациентов. В общей сложности здесь будут работать около ста медицинских специалистов, в том числе врачи узких специальностей.

В учреждении установили современное оборудование — маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. Также здесь обустроили отделение медицинской реабилитации для детей, кабинеты ЛФК, физиотерапии и массажа.