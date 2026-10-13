Новую школу с футбольным полем и учебным садом начали строить в Ленинском округе

В поселке Боброво Ленинского округа построят школу на 1,3 тыс. мест с футбольным полем и учебным садом. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «ЛОТАН». Учреждение рассчитано на 1375 учеников. На прилегающей территории обустроят поле для игры в футбол, спортивные площадки и плодовый сад, где учащиеся смогут выращивать растения.

Сейчас строительная готовность объекта составляет около 2%. На площадке разрабатывают котлован и готовят основание будущего здания. Завершить строительство планируют в августе 2028 года.

Строительство образовательных учреждений ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы образования в регионе.