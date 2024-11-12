Новый центр реабилитации и поддержки участников СВО откроют в Подмосковье в 2025 году

Новый центр реабилитации и поддержки участников СВО планируется открыть в Подмосковье в следующем году, передает пресс-служба Московской областной Думы.

Открыть учреждение планируют на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Ранее там заработал центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха.

На развитие центра в 2025 году выделят более 220 миллионов рублей бюджетных средств. Их направят в том числе на открытие центра поддержки бойцов.

Курс реабилитации в новом центре будет рассчитан на 21 день. Проходить его смогут бесплатно более двух тысяч человек в год.