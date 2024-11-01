Объем производства готовых кормов для животных увеличился в Подмосковье

В Подмосковье стали производить больше готовых кормов для домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За три квартала текущего года подмосковные предприятия произвели более 316 тысяч тонн указанной продукции. Это примерно на 11% больше, чем годом ранее.

В области производят практически половину от общего объема кормов для домашних животных по ЦФО — 47%. По России на Подмосковье приходится 31% от общего объема.

Самые крупные предприятия, выпускающие корм для домашних питомцев, расположены в Ступино, Дмитрове и Раменском.