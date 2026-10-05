Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по забору воды из открытого водоисточника

Специалисты 265-й и 312-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели совместное пожарно-тактическое занятие по забору воды из открытого водоисточника с помощью пожарной насосной станции ПНС-110. Тренировка прошла на одном из водоемов Рузского муниципального округа.

Заместитель начальника территориального управления Виталий Баракин рассказал, что пожарная насосная станция ПНС-110 используется при тушении сложных пожаров, где требуется подача большого объема воды.

«Во время тренировки пожарная техника прошла тщательную проверку на работоспособность, а специалисты противопожарно-спасательной службы отточили на практике основные методы и приемы работы с оборудованием. Регулярные тренировки позволяют совершенствовать боевые навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать быстро и слаженно», — пояснил Виталий Баракин.