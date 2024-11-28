Охранную зону заказника «Ключевое болото Кольчиха» в Красногорске поставили на кадастр

В Красногорске была поставлена на кадастр охранная зона памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха», передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Объект расположен в Ильинском. В его охранную зону входит два участка площадью порядка пятнадцати гектаров.

Под охраной здесь находятся смешанные леса, болота, а также луговые комплексы. Кроме того, на территории обитают и произрастают редкие виды, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В их числе — пустельга, лютик длиннолистный, земляника мускусная, колокольчик широколистный.

Установление границ охранной зоны поможет снизить на территории заказника негативное антропогенное воздействие.