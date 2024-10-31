Около 122 млрд рублей направят на социальную поддержку в Подмосковье в 2025 году

Порядка 122 миллиардов рублей направят на оказание мер социальной поддержки жителям Подмосковья в следующем году, сообщили в Московской областной Думе.

Свыше 35 миллиардов направят на поддержку пенсионеров, более 34 миллиардов рублей — на поддержку семей с детьми. Тринадцать с половиной миллиардов рублей предусмотрели на поддержку военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Также в следующем году в области обеспечат жильем 910 детей-сирот. На эти цели выделили 4,4 миллиарда рублей.