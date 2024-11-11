Около 27 млрд рублей предусмотрели на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году

Около 27 миллиардов рублей предусмотрели в областном бюджете на реализацию госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в следующем году. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Ожидается, что в следующем году в Подмосковье финансовыми мерами поддержки воспользуются две с половиной тысячи субъектов МСП.

Более 18 миллиардов рублей направят на готовую инфраструктуру для инвесторов, около 1,8 миллиарда — на поддержку инвесторов, примерно 2,8 миллиарда — на поддержку МСП.

В регионе на сопровождении находится более 1,1 тысячи инвестпроектов с планируемым объемом инвестиций более 2,1 триллиона рублей. В сфере импортозамещения реализуется 327 проектов, общий объем инвестиций составляет 287 миллиарда рублей.