Около 4,4 млрд рублей выделят на обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье в 2025 году

Порядка 4,4 миллиарда рублей выделят на обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье в следующем году, передает пресс-служба Московской областной Думы.

В 2025-м большее число детей планируется обеспечить жильем за счет сертификата. В этом году в регионе ребятам выдадут 814 таких документов.

В области получить такой сертификат можно с 18 лет. Для сравнения, на федеральном уровне мера поддержки распространяется на молодых людей в возрасте от 23 лет.