Пассажиры «Мострансавто» с начала года забыли в автобусах более 900 вещей

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала года забыли в автобусах более 900 вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры забывают шарфы, зонты, банковские карты и проездные. Но иногда встречаются необычные находки. К примеру, в текущем месяце в автобусах нашли удочки, луковицы тюльпанов, озимый чеснок и саженцы ягодных кустарников.

Найденные вещи хранятся в течение полугода. Забрать их можно, предъявив паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.