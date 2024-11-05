Патриотический фестиваль «Свой герой» в Красногорске собрал около тысячи участников

Свыше тысячи человек стали участниками открытого межрегионального патриотического фестиваля #СВОЙГЕРОЙ, который прошел в Подмосковье в рамках празднования Дня народного единства. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовали на площадке Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске. Оно собрало участников не только из Подмосковья, но и из соседних областей.

Фестиваль открылся видеообращением статс-секретаря — замминистра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. После этого выступил хор Сретенского монастыря. Затем регионы представили свои произведения на военно-патриотическую тематику — картины, песни, стихотворения, танцы и театральные выступления. В завершение мероприятия выступил Денис Майданов.