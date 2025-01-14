Пилотный проект электронных сертификатов для реабилитации детей-инвалидов запустят в Подмосковье

Подмосковные семьи, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, будут получать выплаты на реабилитацию, передает Министерство социального развития Московской области.

Размер выплаты будет составлять от 85 до 110 тыс. руб. Средства поступят в рамках электронного сертификата, и их можно будет направить на различные реабилитационные мероприятия для ребенка. В этом году мера поддержки охватит около трех тысяч детей.

Электронные сертификаты введут в Подмосковье в рамках пилотного проекта, который стартует в этом году. В общей сложности в нем участвуют шесть пилотных регионов, включая Московскую область. Подавать заявление на получение сертификата не нужно: его автоматически оформят на этапе установления ребенку инвалидности.

Также в рамках проекта закупят реабилитационное оборудование на 40 млн руб. Это позволит обеспечить свыше 120 реабилитационных мероприятий для детей в социальных центрах региона.