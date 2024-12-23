Письма Деду Морозу из парков Подмосковья отправят в Великий Устюг

Письма, которые будут собраны в отделениях Почты Деда Мороза и в Резиденциях Деда Мороза, расположенных в подмосковных парках, отправят в Великий Устюг. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Торжественное мероприятие по сбору и передаче посланий состоится в среду в парке Мира Мытищ. В нем примут участие двадцать делегаций из округов Подмосковья.

В этом месяце в подмосковных парках работает 116 отделений Почты Деда Мороза, а также 59 Резиденций новогоднего волшебника.