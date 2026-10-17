Площадки в парках и домах культуры Московской области арендовали свыше 3,2 тыс. раз

В Московской области доступен цифровой сервис бронирования пространств в парках и домах культуры региона. С момента запуска в 2025 году им воспользовались более 3,2 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью онлайн-сервиса организовали фестиваль воздушной гимнастики, чемпионат по брейк-дансу, музыкально-развлекательное шоу перевоплощений на федеральном телеканале, чемпионат по чтению вслух на русском языке, донорские акции и многое другое.

Для бронирования в домах культуры доступны концертные залы, студии звукозаписи, вокальные студии, хореографические залы, а в парках – сцены, павильоны, крытые площадки.

Чтобы подобрать подходящую локацию, нужно открыть портал «Дома культуры» или «Парки Подмосковья» и перейти в раздел «Мое. Пространство». Статус бронирования будет отображаться в личном кабинете.