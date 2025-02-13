Победителей акции «Выигрывай с умной платежкой» определили в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги акции «Выигрывай с умной платежкой»
Фото: [Медиасток.рф]
Победителей акции «Выигрывай с умной платежкой» определили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию провел МосОблЕИРЦ. Она проходила с 1 ноября по 27 декабря. В ней приняли участие жители, которые накануне Нового года оплатили коммунальные услуги в личном кабинете расчетного центра.
В результате генератор случайных чисел определил 50 победителей. Номера этих лицевых счетов представлены на сайте МосОблЕИРЦ. Призы уже зачислили на счета победителей.