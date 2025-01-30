Победителей конкурса чтецких работ имени Чехова объявили в Мелихово

В «Театральном дворе» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» объявили лауреатов 15-го Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2025 году отмечаются юбилеи Антона Чехова и Михаила Зощенко. В связи с этим 15-й конкурс посвятили творчеству обоих классиков.

В финал прошли 35 участников со всей страны, а также из Казахстана и Белоруссии — студенты театральных вузов и молодые артисты.

Победительницей стала студентка Тульского областного колледжа культуры и искусств Диана Шарапова. Она представила рассказ «Пациентка» Михаила Зощенко.

Второе место заняли Максим Тужилкин из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина и Анастасия Савкина из Российского государственного академического драмтеатра имени Ф. Г. Волкова.

На третьем месте оказались представители Тверского колледжа культуры имени Н. А. Львова, Всероссийского госинститута кинематографии им. С. А. Герасимова и Государственного академического Малого театра России — Максим Карандашов, Анастасия Лодина и Никита Шайдаров соответственно.