Почти 1,5 тыс. ярмарок провели в Подмосковье с начала 2026 года

За девять месяцев 2026 года в Подмосковье состоялось 1 446 ярмарочных мероприятий, а до конца года планируется провести еще около 450. Всего за год в регионе организуют порядка 2 тыс. ярмарок.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ярмарки охватывают практически все городские и муниципальные округа. Значительная часть мероприятий проходит в формате ярмарок товаров регионов России, где производители из разных субъектов страны знакомят покупателей со своей продукцией. Также организуются тематические площадки, посвященные сезонным товарам, праздникам и продукции местных предпринимателей.

В октябре в регионе запланировано 215 ярмарок. В преддверии Нового года жители смогут посетить праздничные площадки, выбрать ремесленные изделия и приобрести продукты к праздничному столу. Узнать адрес ближайшей ярмарки, даты проведения и режим работы можно на региональном портале «Мой АПК». Информация регулярно обновляется.