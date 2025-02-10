Почти 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили праздник «Спорт для всех» в парках

Более 17 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко Дню зимних видов спорта, которое прошло в выходные, 8 и 9 февраля, более чем в 60 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках праздника для гостей организовали зарядки, спортивные эстафеты, турниры по зимним видам спорта и многое другое. Так, например, в Центральном парке Реутова чемпион России по легкой атлетике Константин Зуев провел семейную зарядку, в Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского округа — состоялся товарищеский хоккейный матч между местными командами и так далее.

Мероприятия организовали при участии муниципальных спортивных объединений, клубов и спортивных школ, а также информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.