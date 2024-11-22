Почти 50 кабинетов медико-психологического консультирования открыто в Подмосковье

Сорок девять кабинетов медико-психологического консультирования открыто в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе в рамках празднования Дня психолога.

В таких кабинетах можно пройти первичную диагностику и проконсультироваться со специалистом. Получить помощь можно по полису ОМС по направлению лечащего врача. Также помощь оказывают ветеранам боевых действий.

С января по октябрь в регионе такую помощь оказали почти 26 тысячам жителей, в том числе 129 участникам СВО и 321 человеку с онкозаболеваниями. Более трех тысяч человек были направлены на дальнейшую консультацию к другим специалистам узкого профиля.

Кроме того, в области работает двадцать кабинетов медико-психологической помощи и семнадцать психотерапевтических кабинетов.