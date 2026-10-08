Почти 560 засоров устранил в сентябре Щелковский водоканал

Водоканалы Подмосковья ежедневно выполняют профилактические работы. Только за прошедшую неделю специалисты устранили 557 засоров. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За месяц 213 линий водоотведения восстановлены в городе Щелково. 344 выезда бригады совершили выезды для устранения засоров на КНС и скоплений мусора на решетках, в колодцах мкр. Финский, Богородский, Большие Жеребцы, ул. Сиреневая.

Чаще всего причина — неправильная утилизация отходов. Влажные салфетки, средства гигиены, строительный мусор и жир, смытые в унитаз, образуют плотные пробки, которые сложно пробить даже спецтехникой.