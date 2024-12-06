Почти два миллиона человек подписались на электронный счет оплаты ЖКУ в Подмосковье

Порядка 1,9 миллиона человек подписались на получение электронных счетов оплаты коммунальных услуг в Подмосковье, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как рассказали в МосОблЕИРЦ, в начале этого года число таких жителей составляло 730 тысяч человек. Таким образом, в регионе отмечается активный переход абонентов на электронные платежки.

В электронных счетах содержатся данные о начислениях за ЖКУ. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажная платежка.

Чтобы подписаться на электронный счет оплаты ЖКУ, нужно открыть в личном кабинете МосОблЕИРЦ раздел «Платежи» и в настройках выбрать вариант «Получать платежные документы в электронном виде». После этого система запросит актуальную электронную почту, на которую будут приходить документы.