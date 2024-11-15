Почти три тысячи медицинских кабинетов открыто в детсадах и школах Подмосковья

Более 2,9 тысячи лицензированных медицинских кабинетов открыто в детсадах и школах Подмосковья, передает Московская областная Дума. Из них 1,7 тысячи кабинетов работает в садиках, почти 1,2 тысячи — в школах.

Кабинеты укомплектованы врачами на 69%, медсестрами — на 74%. При этом в некоторых кабинетах медики работают не на постоянной основе, а по графику. Актуальной задачей является трудоустроить столько специалистов, чтобы на каждый кабинет приходился один медработник с полным рабочим днем. Наиболее предпочтительно, чтобы это были не врачи и медсестры, а фельдшеры. Таким образом, врачебный персонал можно освободить для работы в поликлиниках.

С января по ноябрь текущего года в медицинские кабинеты региона обратились 892 тысячи детей. Из них 185 тысяч были приняты по вопросам иммунопрофилактики, 885 тысяч — на профилактический осмотр, 81 тысяча — по заболеванию, 684 тысяч — с профилактической целью.