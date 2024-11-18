Подмосковье получило Золотой знак фестиваля «Зодчество — 2024»

Подмосковье стало обладателем Золотого знака в номинации «Проекты. Развитие территорий и градостроительные решения» на смотре-конкурсе «Регионы России», который прошел в рамках 32-го международного фестиваля «Зодчество». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Регион представил стенд, посвященный кластерному развитию индивидуальной жилой застройки. Концепция подразумевает создание новых сельских населенных пунктов с необходимой транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой. Область стала первым в стране регионом, который на законодательном уровне ввел понятие кластера ИЖС.

С экспозицией Подмосковья ознакомился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Главный архитектор региона Александра Кузьмина рассказала ему о кластерном подходе и пилотных проектах кластеров в области.

По итогам фестиваля Подмосковье получило 14 наград. Помимо Золотого знака это восемь наград конкурса «Архитектурные произведения 2022-2024» и пять наград конкурса Build School.