Подмосковье предоставило землю 755 многодетным семьям и выплатило более 1,2 тыс. компенсаций

Московская область планомерно исполняет социальные обязательства перед гражданами, воспитывающими трех и более детей. Программа предоставления бесплатных земельных наделов остается одним из ключевых инструментов поддержки демографии. Граждане, имеющие статус многодетных, наделяются правом на однократное получение земли для возведения частного дома, организации садового хозяйства или ведения личного подсобного хозяйства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

За девять месяцев (с января по сентябрь) 755 многодетных семей из 39 муниципалитетов получили бесплатные земельные участки. В тот же период свыше 1,2 тыс. родителей сделали выбор в пользу денежной компенсации.

С момента старта инициативы 39 798 семей уже стали обладателями земельных наделов. Более 8,5 тыс. родителей предпочли воспользоваться правом на получение выплаты в размере 400 тыс. рублей.

На сегодняшний день 2 872 полностью сформированных участка уже ожидают своих новых владельцев. Еще 2 296 наделов проходят финальные стадии формирования.

Наибольшую эффективность в работе с многодетными семьями за три квартала показали Одинцовский городской округ — предоставлено 94 участка; городской округ Подольск — 84 участка; Орехово-Зуевский городской округ — 67 участков.