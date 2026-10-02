Подмосковье представило цифровые и аналитические решения в сфере закупок и торгов на форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся X Международный Санкт-Петербургский форум контрактных отношений. Делегация Комитета по конкурентной политике Московской области представила на нем современные практики развития региональной системы закупок и земельно-имущественных торгов, включая цифровизацию процессов, внедрение ИИ-инструментов и аналитику данных.

«Мы представляем коллегам не просто технологию использования искусственного интеллекта в закупочных процессах, а работающие инструменты, которые уже сегодня меняют подход к работе в сфере контрактных отношений. Например, при проверке закупочной документации искусственный интеллект в связке с региональной автоматизированной системой управления закупками ЕАСУЗ позволяет нам в разы сократить время проверок, снизить трудозатраты специалистов и минимизировать возвраты закупок на доработку», — рассказал заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Виктор Гуляев.

Ольга Милонаец, заместитель руководителя УФАС по Московской области, выступила модератором секции «Правоприменительная практика контрольных органов», а также подробно разъяснила в своем докладе про изменение существенных условий контракта по ч. 65.1. ст. 112 Закона № 44-ФЗ.

Олег Дьяченко, первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области, рассказал про региональную автоматизацию расчета неустойки по контрактам и контроля за выполнением заказчиками своей обязанности по начислению такой неустойки.

С докладом «Трансформация земельно-имущественных торгов: курс на ИИ» выступила Кристина Хромова, начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Юлия Хорькова, начальник Правового управления ГКУ МО «Региональный центр торгов», в рамках сессии «Правоприменительная практика контрольных органов» рассказала о том, что Московская область стала драйвером формирования единой правоприменительной практики в сфере земельно-имущественных торгов, опираясь на ключевые решения, принятые на федеральном уровне (Верховный Суд РФ).

Дмитрий Козлов, заместитель начальника управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «РЦТ», выступил с докладом на тему: «Корпоративные закупки Подмосковья: от регламентов до ИИ-инструментов». Основной акцент доклада был сделан на использовании данных для анализа закупочных процессов и визуализированного ведомственного контроля. Также были представлены ИИ-решения для мониторинга закупок по 223-ФЗ и ключевые показатели эффективности региональной системы, отражающие динамику закупочной деятельности.