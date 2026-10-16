Подмосковные специалисты продолжают восстановление детского сада, построенного в 1937 году

Подмосковные специалисты продолжают в Мариуполе восстановление детского сада, построенного в 1937 году. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Помимо восстановления проектного состояния здания, реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности: обустраивается система контроля доступа, формируется безбарьерная среда, выполняются требования по пожарной безопасности.

Специалисты из Московской области приступили к ремонтно‑восстановительным работам в 2024 году. На начальном этапе демонтировали ветхие конструкции, старые перегородки, штукатурку и инженерные сети.

В ходе восстановления усилен фундамент, укреплены несущие стены и колонны, оконные и дверные проемы, полностью восстановлены перекрытия. Выполнено утепление здания минеральной ватой, фасад оштукатурен и окрашен.

Строители продолжают внутреннюю отделку помещений. Оштукатурены с армированием сеткой стены в группах, коридорах и санитарных зонах, на первом этаже выполнена выравнивающая стяжка пола. Ведется монтаж системы центрального отопления, в том числе устройство теплых полов.Также укладывают керамическую плитку в коридорах и санузлах. Выполняют монтаж систем водоснабжения, канализации, вентиляции, а также прокладку силовых и осветительных кабелей.

На объекте задействованы 10 специалистов. Все этапы восстановления проходят под контролем технадзора Подмосковья. За время проведения работ эксперты строительного контроля совершили более 100 выездов на объект для проверки качества и соответствия выполняемых работ установленным требованиям.