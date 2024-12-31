Подмосковные врачи удалили новорожденному ребенку новообразование, из-за которого он не мог дышать

Неонатальные хирурги МОЦОМД удалили новорожденному ребенку новообразование в носу, из-за которого он не мог дышать. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил новорожденный мальчик. В носу у ребенка выявили новообразование размером два сантиметра, которое полностью занимало правую ноздрю.

Медики обследовали ребенка, убедились, что у него отсутствует передняя черепно-мозговая грыжа, и приняли решение об операции. Важной задачей было не только удаление новообразования, но и сохранение целостности слизистой оболочки носа.

В результате операция прошла успешно, и у ребенка восстановилась нормальная проходимость носового прохода. На данный момент мальчик выписан на амбулаторное лечение.