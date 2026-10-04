Подмосковный шашист Иван Илясов стал чемпионом России

Представитель Московской области Иван Илясов завоевал золотую медаль на чемпионате России по русским шашкам среди мужчин в классической программе, который прошел с 19 сентября по 1 октября в Сочи, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире принимали участие 45 спортсменов из 23 регионов России. Иван Илясов (Щелково) набрал 16 очков в 11 турах и занял первое место. При этом сразу три спортсмена завершили турнир с одинаковым количеством очков, а места в призовой тройке определили дополнительные показатели. В итоге золото чемпионата России досталось подмосковному гроссмейстеру.

Кроме того, сборная Московской области в составе гроссмейстеров Ивана Илясова и Николая Макарова, а также мастера спорта Вячеслава Суховича завоевала третье место в командном зачете чемпионата России среди мужчин.

Иван Илясов – воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, тренируется под руководством Сергея Парфенова. В октябре 2025 года ему было присвоено звание гроссмейстера России. В 2026 году спортсмен стал бронзовым призером I этапа Кубка мира и серебряным призером первенства Европы среди молодежи в Кемере (Турция).