Поисковики Подмосковья с начала года провели 380 экспедиций

Подмосковные поисковики с начала года провели 380 экспедиций, передает пресс-служба Московской областной Думы. Также были захоронены останки 376 погибших воинов.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 12 поисковых объединений, в состав которых входит 113 отрядов. Общее число участников отрядов превышает три тысячи человек.

В рамках проекта «Судьба Солдата» в регионе в этом году поисковики получили почти 170 обращений от семей погибших воинов. За все время реализации проекта от родственников солдат поступило более 1,2 тысячи обращений.

Завтра в области состоится церемония закрытия поискового сезона в рамках акции «Вахта памяти 2024». Родным и близким пятерых солдат передадут их личные вещи.