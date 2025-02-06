Полиция Подмосковья задержала мужчину, похитившего у матери 650 тыс. руб.
В Одинцово мужчина похитил у пожилой матери 650 тыс. руб.
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Подмосковные полицейские задержали мужчину, который похитил у своей матери 650 тыс. руб. Преступление было совершено в Одинцово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Местная жительница в возрасте 62 лет обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковского счет были похищены деньги. По данному факту возбудили уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержали сына потерпевшей — 38-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим. Злоумышленник признал свою вину. Выяснилось, что он несколько раз перевел деньги матери на свой счет, когда был у нее в гостях. Сейчас мужчина под стражей.