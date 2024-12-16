Полиция проверяет видео с учителем, который ударил ученика в школе Балашихи

Полиция Подмосковья организовала проверку по видеозаписи из школы Балашихи, на которой учитель бьет ученика по лицу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Видеозапись была опубликована в интернете. На ней запечатлена драка между двумя учащимися пятого и седьмого классов. В конфликт вмешивается учитель физкультуры. Мужчина бьет одного из школьников по щеке, а затем волочит его по полу.

В соцсетях отмечается, что после случившегося учитель уволился по собственному желанию, а подростка, который устроил драку, поставили на учет. Однако в полицию никаких заявлений по инциденту не поступало.