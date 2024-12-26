Полиция задержала пятерых мужчин после стрельбы возле магазина в Дубне

Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин после стрельбы, которая произошла возле магазина в Дубне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел минувшей ночью на Центральной улице. Между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из участников начал стрелять в оппонентов.

В результате инцидента пострадали три человека в возрасте от 28 до 40 лет. Все были госпитализированы.

Полиция задержала граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Был изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. Обстоятельства случившегося устанавливаются.