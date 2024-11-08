Публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья прошли в Мособлдуме

Публичные слушания по проекту бюджета региона на следующий год и на плановый период 2026-2027 годов прошли в Московской областной Думе. Кто-то из жителей и экспертов пришел лично, другие смотрели трансляцию в соцсетях, третьи обращались на горячую линию.

От жителей поступило полсотни предложений и замечаний. Их изучат и проработают ко второму чтению.

Бюджет был принят к рассмотрению 31 октября. В следующем году его налоговые и неналоговые доходы вырастут на 14%. Доходы превысят 1,1 триллиона рублей, расходы составят около 1,2 триллиона рублей. Доходы и расходы ТФОМС Подмосковья составят более 196 миллиардов рублей.

На возведение дорог и мостов в 2025-м направят 33 миллиарда рублей, на расселение аварийного жилфонда — 19 миллиардов. На госпрограмму «Предпринимательство Подмосковья» выделят 27 миллиардов рублей, на социальную поддержку жителей — свыше 143 миллиардов. На предоставление квартир сиротам предусмотрели 4,4 миллиарда рублей. На оснащение медучреждений оборудованием — 13 миллиардов рублей.