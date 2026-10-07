Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли двум заблудившимся женщинам выбраться из грязевого плена в лесной чаще

Работники 288-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь двум женщинам, застрявшим на легковом автомобиле в грязи. Случай произошел в лесном массиве, расположенном между поселком Северная Грива и урочищем Курилово муниципального округа Шатура.

Старший смены Руслан Кулаев рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в вечернее время обратилась 42-летняя женщина, которая вместе со своей 62-летней матерью, страдающей сахарным диабетом, днем отправилась за грибами. Въехав в лесную чащу и набрав полные корзины, родственницы при попытке выехать обратно сбились с маршрута по лесным просекам, а их машина прочно увязла в размытом после дождей грунте.

«Специалисты незамедлительно выехали в предполагаемый район поиска. Работники противопожарно-спасательной службы связались с заблудившимися женщинами по телефону и определили их примерное местоположение. Спустя три часа поисков в темноте по размытому бездорожью спасатели нашли автомобилисток на лесной дороге, после чего с помощью буксировочного троса вытащили застрявшую машину на сухой участок и проводили до асфальтированной дороги. Искренне поблагодарив специалистов, женщины благополучно поехали домой», — пояснил Руслан Кулаев.